شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت جاهزية غرفة لاعبى منتخب مصر أستعدادا لملاقة النيجر في المباراة التى تجمع المنتخبين بعد قليل باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الاجندة الدولية.

وجاء تشكيل منتخب مصر فى أول ظهور للبرتغالي فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع عمر جابر وأحمد حجازي و محمود حمدي الونش ومحمد حمدي، وفي الوسط طارق حامد و محمود حماده وأحمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد".