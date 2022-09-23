شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مغربي: المنتخب الأولمبى يضم أفضل المواهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد مغربي، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الأولمبي، عن أداء الفراعنة أمام بنين، قبل الارتباط الرسمي للمنتخب أمام الفائز من بتسوانا وإيسواتيني فى الدور الثاني من تصفيات أفريقيا.

وقال مغربي فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب ودية المنتخب الأولمبي وبنين، "المنتخب الأولمبي يضم أفضل اللاعبين فى هذا السن على مستوى مصر، ونؤمن بقدرتنا على تحقيق الأهداف المنشودة وإسعاد الجماهير المصرية بالتأهل للأولمبياد".

وأضاف مغربي، "ميكالي دربنا على 3 جُمل فنية، لكن ضيق الوقت لم يسعفنا للتدرب جيدًا عليها، نمتلك خبرات ونستطيع الوصول للأهداف نحتاج الصبر وعدم الأحكام المتسرعة على هذا الجيل".

وعن إصابته قال مغربي، "لم أتعرض للإصابة، أنا بصحة جيدة وجاهز للمباراة القادمة أمام بنين، نحترم القرارات الفنية للمدرب لكن على الجانب البدني والصحي أنا سليم تمامًا".

وتعادل منتخب مصر الأولمبي مع بنين بدون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم باستاد حرس الحدود، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فى أول مباراة يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

وخاض روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ودية بنين بتشكيل جاء كالتالى: أحمد نادر السيد حارس مرمي، أسامة الجزار ومحمد طارق ومحمد مغربي ومحمد أشرف زياد كمال وعربي بدر وعبد الغني محمد ومصطفي ميسي وأحمد سيد غريب وأسامة فيصل.