شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يشارك فى جزء من تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حسام عبد المجيد مدافع الزمالك فى جزء من التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إيليكت التشادي المقبلة.

وخاض عبد المجيد الحصة التأهيلية والبدنية بشكل كامل مع زملائه، استعدادا لمواجهة بطل تشاد المرتقبة، وعقب ذلك أدى المدافع فقرة تدريبات خاصة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، عبارة عن تدريبات بالكرة سواء بالتمرير أو التسديد على المرمى.

ولم يشارك حسام عبد المجيد فى الفقرات الخططية والفنية وفقا لتعليمات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

يذكر أن حسام عبد المجيد يخضع منذ عودة الفريق من الكاميرون لبرنامج تأهيلي خاص داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بسبب الإجهاد العضلي الذي كان يعاني منه خلال الفترة الأخيرة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي المقرر لها الأحد في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

‎ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق إيليكت الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

‎ويدير المباراة طاقم تحكيم ليبي مكون من أحمد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.

‎جدير بالذكر أن الفريق الأبيض فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو".