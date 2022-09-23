شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة تدريبات بدنية لزيادة التركيز وقدرة تحمل لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية وتأهيلية خاصة على هامش مران اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى المقبلة. واستمرت هذه الفقرة لمدة 20 دقيقة، وتم تقسيمها إلى جزأين، تضمن الجزء الأول التركيز على زيادة قدرة التحمل البدني لدى اللاعبين، عن طريق تدريبات متعددة خاصة بهذا الأمر.

وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام الكرة، ضمن البرنامج المخصص لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة.

وتولي قيادة هذه الفقرة أندرية فيليب سوزا مخطط الأحمال وسط متابعة باقي عناصر الجهاز الفني للفريق.

‎ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق إيليكت الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

‎ويدير المباراة طاقم تحكيم ليبي مكون من أحمد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.

‎جدير بالذكر أن الفريق الأبيض فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو".