شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية من فيريرا للاعبى الزمالك قبل مواجهة إيليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى المقبلة.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، طالبهم خلالها بمواصلة التركيز والعمل بكل قوة استعدادا للمواجهة المقبلة لتحقيق الفوز وتأكيد التأهل لدور الـ32 للبطولة للاستمرار فى المنافسة على اللقب بقوة.

وأكد المدير الفني البرتغالي ثقته التامة فى جميع اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق إيليكت الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

‎ويدير المباراة طاقم تحكيم ليبي مكون من أحمد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.

‎يذكر أن الفريق الأبيض فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو".