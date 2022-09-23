شكرا لقرائتكم خبر عن العربى بدر: ضيق الوقت حرم المنتخب الأولمبى من الإعداد الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العربي بدر، مدافع المنتخب الأولمبي، أن أداء الفراعنة أمام بنين لم يلب الطموحات بسبب ضيق الوقت الذى يعانى منه الجهاز الفني واللاعبون قبل الارتباط الرسمى للمنتخب أمام الفائز من بتسوانا وإيسواتينى فى الدور الثاني من تصفيات أفريقيا.

وقال العربي بدر فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب ودية المنتخب الأولمبي وبنين، "ميكالي يبذل مجهودا كبيرا لتدريب اللاعبين على بعض الجُمل التكتيكية، ونحاول تدارك هذه التعليمات لكن الوقت ضيق للغاية".

وأضاف بدر، "نسعى لتحسين وتطوير مستوانا، هناك ودية أخرى أمام بنين سنحاول الخروج منها بأكبر قدر من المكاسب الفنية، ولدينا خبرات تؤهلنا للتغلب على عامل ضيق الوقت".

وتعادل منتخب مصر الأولمبي مع بنين بدون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم باستاد حرس الحدود، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فى أول مباراة يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

وخاض روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ودية بنين بتشكيل جاء كالتالى: أحمد نادر السيد حارس مرمي، أسامة الجزار ومحمد طارق ومحمد مغربي ومحمد أشرف زياد كمال وعربي بدر وعبد الغني محمد ومصطفي ميسي وأحمد سيد غريب وأسامة فيصل.