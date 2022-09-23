شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وزيزو يقودان منتخب مصر أمام النيجر.. وظهور أول لمحمود حمادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تشكيل الفريق فى ودية النيجر، فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالى: محمد الشناوي، عمر جابر، أحمد حجازى، محمود حمدى الونش، محمد حمدى، طارق حامد، محمود حمادة، وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وتعتبر هذه المواجهة هى السادسة بين المنتخبين على الصعيدين الرسمي والودى، حيث التقى الفريقان من قبل فى 5 مواجهات، حقق الفراعنة الفوز فى 3 مباريات وتعادلا فى واحدة وفاز النيجر فى واحدة، وأحرز لاعبو مصر 11 هدفا، بينما أحرز لاعبو النيجر هدفين فقط.

أول مواجهة بين المنتخبين كانت فى تصفيات أمم أفريقيا 2012 وفاز منتخب النيجر على ملعبه بهدف دون رد، وفى مباراة الإياب بالقاهرة فاز الفراعنة بثلاثية نظيفة، سجل خلالها محمد صلاح أول أهدافه مع منتخب مصر.

وتجددت المواجهات فى 2012 فى صدام ودى بقطر وفازت مصر بهدف دون رد، وآخر تلك المواجهات كانت فى تصفيات أمم أفريقيا 2019 وفاز منتخب مصر بالقاهرة 0/6، وتعادلا فى النيجر بهدف لكل منهما.