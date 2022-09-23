المدعي العام الإسباني يفتح تحقيقا في الهتافات العنصرية ضد فينيسيوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

قرر مكتب المدعي العام في مدريد فتح تحقيقا في الهتافات العنصرية التي تعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في ديربي أتلتيكو.

ووفقًا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن مكتب المدعي العام في مدريد فتح التحقيق فيما تعرض له فينيسيوس في ملعب أتلتيكو ​​مدريد خلال مباراة الديربي الأخيرة بين الفريقين بالليجا.

وأضافت أنه تم مطالبة قوات الأمن بمراجعة مقاطع الفيديو من خارج وداخل ملعب ميتروبوليتانو وتحديد الأشخاص المسؤولين عن هذا التصرف وتوفير المعلومات التي تساعد على توضيح الحقيقة.

وقد بدأت إجراءات التحقيق بناءً على الشكوى التي قدمتها حركة مناهضة التعصب الجماعية في مدريد.

وحقق ريال مدريد الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في الديربي الذي جمعهما يوم 18 سبتمبر الجاري في الدوري الإسباني.