العربي بدر: المنتخب الأولمبي يحتاج لمزيد من الوقت وبعض المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق العربي بدر لاعب المنتخب الأولمبي على تعادل منتخب مصر أمام نظيره بنين، بدون أهداف في مباراة ودية أقيمت على ستاد "المكس" بالإسكندرية مساء اليوم الجمعة.

وقال بدر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" تجربة جيدة رغم التعادل وأمامنا مباراة ثانية بعد أيام قبل المباريات الرسمية".

وأضاف: "منذ فترة ولم يحدث تجمع لعناصر المنتخب الأولمبي، بالإضافة لوجود مدرب جديد".

وأتم: "من الطبيعي أن يشارك جميع اللاعبين في مثل هذه المباريات ونحتاج لمزيد من الوقت ومباريات".

وفشل منتخب مصر الأولمبي في ترجمة الفرص التي أتيحت له خلال أول مباراة تحت قيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

ويستعد منتخب مصر لتصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بالمغرب، يونيو المقبل، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.

وأعفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب مصر من خوض المرحلة الأولى من التصفيات، التي تقام سبتمبر الجاري، حيث سيخوض الفراعنة الصغار مشوارهم بدءًا من الدور الثاني.