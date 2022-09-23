الاتحاد الإنجليزي يصدم رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - أدان الاتحاد الإنجليزي، لاعب مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، واتهمه بالقيام بسلوك غير لائق وعنيف، تجاه أحد مشجعي فريق إيفرتون الموسم الماضي.

وظهر أسطورة الكرة البرتغالية، في لقطة فيديو وهو يقوم بتكسير الهاتف المحمول لأحد المشجعين على الأرض، بعد هزيمة يونايتد بهدف دون رد، على ملعب جوديسون بارك أمام إيفرتون في إبريل الماضي، وهو الشيء الذي قامت شرطة ميرسيسايد بتحذيره بعدها.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: "تم اتهام كريستيانو رونالدو بخرق قاعدة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لحادث وقع بعد مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون يوم السبت 9 أبريل 2022".

وأضاف البيان: "يمكننا التأكيد على أن رجلًا يبلغ من العمر 37 عامًا قد اتهم رونالدو باستخدام العنف ضده أثناء خروجه من الملعب".

وكان رونالدو قد قدم اعتذارًا لذلك المشجع، ومنحه رحلة لحضور مباراة لمانشستر يونايتد، كما أعرب عن أسفه لما بدر منه.