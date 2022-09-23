ميكالي: لست قلقًا من إصابة مصطفى سعد.. وهدفي هو تطوير الكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - عبر مدرب المنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي عن حزنه لعدم تحقيق الفوز في أولى تجاربه رفقة الفراعنة، بعد التعادل مع منتخب بنين وديًا بدون أهداف.

وقال ميكالي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "كنت أتمنى الفوز بالمباراة على الرغم من أنها ودية، أسعى دائمًا لتحقيق الفوز، لكن هذا لم يحدث، واجهنا صعوبات بالنسبة لأداء اللاعبين، وسنعمل على تطوير ذلك".

وأضاف مدرب المنتخب الأولمبي: "قمنا بتنفيذ بعض مما تدربنا عليه خلال الفترة الماضية، لكن كان ينقصنا السرعة في نقل وتدوير الكرة، وسنتدرب بشكل أدق من أجل إصلاح هذه المشكلة".

واستكمل: "سنحت لنا بعض الفرص للتسجيل، لكن لم يكن التوفيق حليفنا، سنعمل على تحسين الأداء للظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

واستطرد: "لم يصل منتخب بنين لمرمانا، لقد قدمنا أداء دفاعي قوي، كان ينقصنا فقط أن نسجل هدف، نحتاج إلى الكثير من العمل حتى نظهر بالشكل المطلوب، لدي يقين بأن هذا المنتخب سيتمكن من الوصول إلى أولمبياد باريس، نحتاج إلى مساندة جميع الأندية حتى نحقق هذا الهدف".

وعن إصابة لاعب الأهلي الجديد ميسي قال ميكالي: "أعتقد أنها ليست إصابة كبيرة، سأتحدث مع طبيب المنتخب حتى أعرف تفاصيل إصابته بالتحديد، لكنني لست قلقًا".

وأكد فيتوريا على تواصله بشكل دائم مع مدرب المنتخب الأول روي فيتوريا، قائلًا: "علاقتي بفيتوريا قوية جدًا، نقيم في نفس فندق الإقامة، نتناقش طوال الوقت لتطوير الكرة المصرية لأن هذا هو هدفنا الرئيسي".

وأتم روجيرو ميكالي حديثه قائلًا: "لديّ حرية كاملة في تطبيق أفكاري مع المنتخب الأولمبي، لدينا فلسفة معينة، ولدى المنتخب الأول فلسفة ومنهج آخر، كل مدرب يعمل وفقًا للإمكانيات المتاحة لديه، ولا يوجد تداخل في النواحي الفنية".