مبابي يفجر مفاجأة حول صراعه مع الاتحاد الفرنسي حول حقوق الصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

ادعى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أنه كان يتصرف بدعم من زملائه في المنتخب الفرنسي لكرة القدم، بعدما انتصر في النزاع المتعلق بحقوق الصور مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

ودخل نجم باريس سان جيرمان في خلاف مع الاتحاد الفرنسي منذ مارس الماضي، عندما رفض الظهور في جلسة تصوير نظمها المنتخب الفرنسي.

وكان مبابي يرغب في التحكم بشكل أكبر في حقوق صوره لتفادي الارتباط بعلامات تجارية معينة، وتعهد بمواصلة الرفض في المشاركة بنشاطات الرعاة بعد انضمامه للمنتخب الفرنسي مؤخرا استعدادا لخوض مبارياته في بطولة أمم أوروبا هذا الشهر.

وبعد لقاء مع مسؤولي الاتحاد الفرنسي، ذكر الاتحاد أنه "سيعمل على الخطوط العريضة لعقد اتفاقية جديدة" تتعلق بحقوق صور اللاعبين يوم الثلاثاء.

وأكد مبابي، بعد المباراة التي فاز فيها المنتخب الفرنسي على نظيره النمساوي 2 / صفر أمس الخميس، أنه لم يكن وحده في هذا النزاع.

وقال "الفريق كان دائما خلفي، ربما لم تكونوا على علم بهذا".

وأضاف "من البداية، كانت مبادرة من الفريق، الأمر كله هو أنني لا يوجد لدي أي مشكلة في جذب الأضواء خلال معركتي من أجل زملائي بالفريق".

وأردف "لا يهم إذا تم انتقادي، لن يغير هذا الطريقة التي ألعب بها أو أعيش بها حياتي. إذا كان هذا يسمح للفريق بالحصول على ما يريده، فهذا هو الشيء المهم".

ويختتم المنتخب الفرنسي مبارياته في بطولة أمم أوروبا بمواجهة منتخب الدنمارك بعد غدٍ الأحد، بعدما تخطى منتخب النمسا في منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الأول.