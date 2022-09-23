الامارات | الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تحظر استخدام "الترامادول"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) إنها ستحظر استخدام مسكن الألم ترامادول على الرياضيين المنافسين في البطولات بداية من 2024 وأكدت بعد المراجعة أنها مددت الحظر المفروض على مادة القنب. واتخذت اللجنة التنفيذية للوادا هذه القرارات بعد اجتماع في سيدني الأسترالية اليوم وبناء على توصيات من المجموعة الاستشارية للوكالة حول قائمة المواد المحظورة رياضيا.

وقالت الوكالة في بيان صحفي إن البحوث التي مولتها أكدت إمكانية تأثير ترامادول على تعزيز الأداء البدني إضافة إلى مخاطر أخرى ومنها الإدمان وهو ما أدى إلى فرض الكثير من الدول قيودا على استخدام العقار. وقال حارس مرمى كرة القدم الإنجليزي السابق كريس كيركلاند في يوليو تموز الماضي إن إدمانه على ترامادول وإساءة استخدامه في علاج مشكلات في الظهر دفعه إلى حافة الانتحار.

وقالت الوكالة إن سبب التأخير في فرض الحظر على العقار حتى 2024 هو الوقوف على تأثيرات القرار على الرياضيين والطواقم الطبية. وتم حظر القنب في العام الماضي عندما حرمت العداءة الأمريكية شاكيري ريتشاردسون من المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد إيقافها لمدة شهر بسبب استخدامها المادة عقب وفاة والدتها. لكن الوكالة خفضت عقوبة الرياضيين الذين يستخدمون هذه المادة خارج المنافسات من عامين إلى ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر.