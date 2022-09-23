شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى بعد التعادل مع بنين: نطالب الأندية بمساعدتنا وإصابة ميسى ليست خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، رضاه عن الأداء من جانب اللاعبين اليوم أمام بنين، وتنسيق اللاعبين بخط الدفاع والاحتفاظ بالكرة، مؤكدا ضرورة التطوير على المستوى الهجومى، مشيرا إلى أنه دائم التواصل مع البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، ولكن الأخير لم يطالبه بلعب بطريقة معينة، وأنه يتحفظ على هذا الأمر لأنه يريد تطبيق بعض الأمور على اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وطالب روجيريو ميكالي، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، الأندية بالتعاون مع المنتخبات ومنحهم اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تشكيل قوى للمنتخب الأولمبى للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 والظهور بمستوى قوى.

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى إلى أن إصابة مصطفى سعد "ميسى" ليست خطيرة، وأنه سيتحدث مع طبيب المنتخب لتحديد مدة غيابه.

وكان منتخب مصر الأولمبي تعادل مع نظيره بنين بدون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم باستاد حرس الحدود، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فى أول مباراة يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.