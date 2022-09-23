معسكر مغلق و4 مباريات ودية لحرس الحدود استعدادا للدورى.. صور

القاهرة - سامية سيد - دخل فريق حرس الحدود معسكرا مغلقا استعدادا للدوري الممتاز فى الموسم الجديد، المقرر انطلاقه 16 أكتوبر المقبل، وحرص أحمد أيوب، المدير الفني وجهازه المعاون علاء حسب الله ومحمد مكي واحمد عاصم ووسام إسماعيل والدكتور صفي، على إقامة معسكر يشارك فيه الصفقات الجديدة.

وظهر الحماس على الصفقات الجديدة فى المعسكر، بعد انتقالهم لصفوف الحرس، حيث يسعى أيوب وإدارة النادي لتقديم مستويات قوية، والبقاء فى الدوري.

ويرى مسئولو حرس الحدود أن التعاقدات الجديدة هذا الموسم، تحت إشراف العميد علاء السعدني مدير التعاقدات، تناسب طموحات وتطلعات الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وتبرهن أن الحرس صعد ليبقى بين الكبار.

ونجح مسئولو حرس الحدود في التعاقد مع 10 صفقات، حيث ضم كل من مدحت "فاقوسه" و أحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم ومحمود عبدالله لاعبى فريق الإسماعيلى، وأحمد شديد قناوي من المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى الرباعي محمود صلاح وأحمد عامر ومصطفي جمال وأحمد داودا، ويواصل النادى إبرام تعاقداته خلال هذه الفترة لتدعيم الفريق.