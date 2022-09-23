شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أشجار الأرز تمنح لبنان لقباً شهيراً بين المنتخبات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثر نمو شجر الأرز فى لبنان وتم اكتشافها فى تلك المنطقة بالتحديد دون سواها من منطقة الشرق الأوسط، ويطلق على شجر الأرز اللبناني اسم شجر الأرز الحقيقى، ومنها استمد المنتخب اللبناني لقبه ليعرف باسم "منتخب الأرز".

تأسس منتخب لبنان عام 1933، وحتى عام 2019 لم يتأهل منتخب لبنان مطلقًا لمنافسة كبرى خلال التصفيات (بالرغم من استضافة لبنان لكأس آسيا 2000)، إلا أن المنتخب وصل إلى المراحل الرئيسية خلال التصفيات لكأس آسيا 2019، ويعد ملعب المنتخب اللبناني الرئيسى هو ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت لكنه يلعب أيضًا في الملاعب الأخرى مثل ملعب صيدا الدولي في صيدا.

وفي عام 1935 لعب المنتخب اللبناني أول مباراة له ضد الجانب الروماني لكنها لم تكن معتمدة من الفيفا، ولعبت أول مباراة للبنان معتمدة من الفيفا عام 1940 ضد منتخب فلسطين.

وأثناء حملة التصفيات لكأس العالم 2014 وصل الفريق اللبناني للدورة الرابعة ليتأهل للمرة الأولى بنصر 2-1 ضد كوريا الجنوبية على أرضه وذلك عام 2011 لكنه فشل أن يتأهل لكأس العالم 2014 بأن أصبح الأخير في المجموعة.

في كأس آسيا 2019 كان لبنان على وشك هزيمة خصمه، ومع ذلك فقد خسر أمام فيتنام في المرتبة الثالثة على حكم اللعب النظيف وخرجوا من المنافسة، يتنافس لبنان أيضًا في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم وكأس الأمم العربية ودورة الألعاب العربية، واحتل المركز الثالث مرة واحدة في الأمم العربية ومرتين في دورة الألعاب العربية وفي الثلاث كانت لبنان هي الدولة المستضيفة.

يُعرف المنتخب اللبناني باسم "الأرز" (رجال الأرز) من قبل المعجبين ووسائل الإعلام استيحاءً من رمزهم الوطني، وطقم المنتخب الأساسي أحمر على أرضه وبالخارج أبيض للإشارة إلى علمهم الوطني.