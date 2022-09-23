شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يكتفى بتعادل سلبي مع بنين فى أولى تجارب ميكالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر الأولمبي مع بنين بدون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم باستاد حرس الحدود، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فى أول مباراة يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

أهدر أحمد سيد غريب فرصة محققة فى الدقيقة التاسعة بعدما تسلم عرضية من أسامة فيصل وسددها فى اتجاه المرمى، ولكن أبعدها حارس مرمى بنين، وهدد المنتخب المصري نظيره البنيني فى أكثر من فرصة ولكن دون خطورة حقيقية بين الثلاث خشبات.

وسدد محمد أشرف تصويبة مباشرة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء بنين ولكنها ارتطمت بالقائم اليسر وتحولت إلى رمية تماس، فيما خرج مصطفى سعد في الدقيقة 38 بعد شكواه من الإصابة خلال المباراة وشارك بدلا منه رأفت خليل، وأهدر أسامة فيصل أسهل فرص في اللقاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما وصلته عرضية متقنة ولعبها رأسية ولكن مرت أعلى العارضة، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عدة تغييرات بين شوطي المباراة ودفع بفريق جديد في الشوط الثاني بخلاف الثنائي محمد مغربي ومحمد أشرف، قبل أن يستبدل محمد أشرف فى الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وصوب رأفت خليل تسديدة مباشرة على مرمى بنين في الدقيقة 80 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء ولكن أنقذها عبد العزيز رحمن حارس مرمى بنين، وأهدر أحمد شريف فرصة خطيرة للفراعنة في الدقيقة 82 وتصدى لكرته حارس مرمى بنين.

ولم يقدم منتخب مصر الأداء الهجومي الذي يشفع له في تحقيق الفوز على بنين، رغم الاستحواذ على غالبية أوقات المباراة، وسدد عماد ميهوب تصويبة بيسراه في الدقيقة 90 ولكن أمسك بها حارس بنين، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وأعلن روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تشكيل الفراعنة فى ودية بنين وجاء كالتالى.. أحمد نادر السيد حارس مرمي، أسامة الجزار ومحمد طارق ومحمد مغربي ومحمد أشرف زياد كمال وعربي بدر وعبد الغني محمد ومصطفي ميسي وأحمد سيد غريب وأسامة فيصل.