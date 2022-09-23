الامارات | موقف طريف من محمد صلاح قبل مباراة مصر والنيجر (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد معسكر منتخب مصر والذي يتواجد فيه النجم المصري محمد صلاح، حالياً لخوض مباراتين وديتين موقفاً طريفاً من النجم المصري وهداف الدوري الإنجليزي، وذلك حدث في فندق إقامة معسكر منتخب مصر بمحافظة الإسكندرية.

وأثناء مغادرة بعثة المنتخب المصري لفندق الإقامة كان هناك عروسان يلتقطان بعض الصور للزفاف قبل الحفل، وقام صلاح باقتحام جلسة تصوير العروسين، والتقط صورة خاصة معهما، ثم ركض ضاحكا، ليلتحق بمكان تجمع زملائه في منتخب مصر.

وكان محمد صلاح قد انضم لمنتخب مصر تحضيرا لخوض وديتي النيجر وليبيريا، بعد أن غاب عن المباراتين الأخيرتين لـ"الفراعنة" اللتين كانت نتائجهما سببا في إقالة المدرب الوطني إيهاب جلال، بعد الخسارة أمام إثيوبيا 0-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023، وأمام كوريا الجنوبية 1-4 وديا.

ويذكر أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا تولى مسؤولية تدريب "الفراعنة" خلفا لإيهاب جلال، في 12 يوليو الماضي، ويستعد الفراعنة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار العام المقبل، ويحتل "الفراعنة" حاليا المركز الرابع الأخير في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف، خلف إثيوبيا المتصدرة، وملاوي الثانية وغينيا الثالثة.