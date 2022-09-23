الامارات | مصر والنيجر.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع بقيادة محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يظهر منتخب مصر اليوم لأول مرة تحت قيادة المدرب الجديد روي فيتوريا، وذلك عقب إقالة إيهاب جلال المدرب المصري السابق، بعد خسارتي إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا وكوريا الجنوبية في مواجهة ودية، وذلك عندما يستضيف الفراعنة منتخب النيجر في مباراة ودية ستقام في استاد الإسكندرية ضمن معسكر الفراعنة الذي يقام في الوقت الحالي.

ويخوض المنتخب المصري أولى مبارياته تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة روي فيتوريا أمام النيجر، في مواجهة ودية ضمن معسكر الفراعنة الذي يقام في برج العرب خلال الفترة الحالية.

وتقام مباراة المنتخب المصري مع النيجر عند تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت الإمارات، وأظهرت التدريبات الأخيرة لمنتخب مصر ملامح تشكيل الفراعنة الذي يخوض به المباراة، حيث شهد تواجد ثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، ومن المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب المصري على الشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي، عمر جابر في الجانب الأيمن.

خط الوسط: المفاضلة بين طارق حامد وسيتواجد بجانبه إمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

مع إمكانية الدفع بكريم فؤاد بديلاً لعمر جابر أو الدفع بحمدي فتحي بدلاً من طارق حامد