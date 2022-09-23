الامارات | إيقاف مدرب فريق بوسطن سلتيكس للسلة لموسم كامل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بوسطن سلتيكس المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، رسميا إيقاف مدربه إيمي أودوكا طوال موسم 2022 / 2023، وذلك بسبب علاقة توافقية "غير لائقة" مع موظفة بالنادي. وفي أول عام له في المنصب، قاد أودوكا فريق بوسطن سلتيكس للتأهل إلى نهائي دوري كرة السلة للمرة الأولى منذ عام 2010 .

لكن في ظل إيقافه لموسم كامل، سيتولى المدرب المساعد جو مازولا تدريب الفريق بشكل مؤقت، حسب ما ذكرته شبكة "إي.إس.بي.إن". وكان مازولا ضمن المرشحين لتولي تدريب يوتا جاز، لكن المنصب ذهب إلى ويل هاردي المدرب المساعد الآخر لبوسطن سلتيكس، وذلك بعد أن تولى داني آينج، المدير العام السابق لسلتيكس، مسؤولية نادي يوتا جاز.

وأعلن بوسطن سلتيكس عن فرض العقوبة على مدربه عبر بيان من 46 كلمة، وقد جاء تأكيدا لما ذكرته شبكة "إي.إس.بي.إن" وصحيفة "ذي أثلتيك" حول أن المدرب سيتلقى العقوبة بسبب "انتهاك سياسات الفريق". وأصدر أودوكا اعتذارا ذكر فيه :"أود الاعتذار للاعبينا وجماهيرنا ولكل كيان سلتيكس ولعائلتي بعد أن خذلتهم. أعتذر لوضع الفريق في هذا الموقف الصعب، وأتقبل قرار الفريق. واحتراما لجميع المعنيين، لن أدل بمزيد من التعليقات".