شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الفراعنة والنيجر قبل مباراة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر أولى مبارياته الودية أمام نظيره منتخب النيجر فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، وهذه المباراة هى الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وتعتبر هذه المواجهة هى السادسة بين المنتخبين على الصعيدين الرسمي والودى، حيث التقى الفريقان من قبل فى 5 مواجهات، حقق الفراعنة الفوز فى 3 مباريات وتعادلا فى واحدة وفاز النيجر فى واحدة، وأحرز لاعبو مصر 11 هدفا، بينما أحرز لاعبو النيجر هدفين فقط.

أول مواجهة بين المنتخبين كانت فى تصفيات أمم أفريقيا 2012 وفاز منتخب النيجر على ملعبه بهدف دون رد، وفى مباراة الإياب بالقاهرة فاز الفراعنة بثلاثية نظيفة، سجل خلالها محمد صلاح أول أهدافه مع منتخب مصر.

وتجددت المواجهات فى 2012 فى صدام ودى بقطر وفازت مصر بهدف دون رد، وآخر تلك المواجهات كانت فى تصفيات أمم أفريقيا 2019 وفاز منتخب مصر بالقاهرة 0/6، وتعادلا فى النيجر بهدف لكل منهما.