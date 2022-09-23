شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر السيد وسيد غريب وفيصل يقودون المنتخب الأولمبى أمام بنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تشكيل الفراعنة فى ودية بنين وجاء كالتالى.. أحمد نادر السيد حارس مرمي، أسامة الجزار ومحمد طارق ومحمد مغربي ومحمد أشرف زياد كمال وعربي بدر وعبد الغني محمد ومصطفي ميسي وأحمد سيد غريب وأسامة فيصل.

ويلتقي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم مع بنين وديا فى الثالثة عصر اليوم، الجمعة، خلال معسكره المقام بالإسكندرية استعداداً لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووصلت بعثة بنين صباح الاربعاء إلى الإسكندرية استعدادا للمباراتين الوديتين اليوم ثم الاثنين المقبل، واطمأن عليها محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب الأوليمبي المصري وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بالإقامة والتسكين فى إطار توجيهات محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف العام على المنتخب الأوليمبي.

وأجري صباح أمس الخميس، لاعبو المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة الدكتور طارق سليمان، كافة الفحوصات الطبية التى يشترطها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " على كل المنتخبات قبل المشاركة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ ، وأقيمت الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين بفندق إقامتهم بالإسكندرية على هامش معسكرهم الجاري ، ومن المقرر إرسال نتائج الفحوصات إلى الكاف.