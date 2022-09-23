شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه ينافس على برونزيتى بطولة سيرياس A تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب الكاراتيه "رجال" لمباراة الميدالية البرونزية فى منافسات الكاتا ببطولة سيرياس A التى تقام بتركيا، والمنتخب مكون من مصطفى رفعت، وعبد الرحمن هشام، بالإضافة إلى زياد محمد.

كما تأهلت جنى خميس لاعبة المنتخب إلى مباراة البرونزية أيضا، ويشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة سيرياس A التى تقام بتركيا فى الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجارى بقائمة تضم 48 لاعب ولاعبة من بينهم منتخب منطقة القاهرة.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من عبد الرحمن أحمد، مصطفى محمد، عبدالرحمن هشام، محمود محمد، زياد محمد، محمد على، كريم وليد، محمد حسن، محمد محمود، عمرو احمد، على أسامة، محمد سامح، مؤمن صبرى، سعد محمد، احمد محمد، جنا خميس،أسماء مجدى، حبيبة آدم، نهى عمرو، اية هشام، نغم ياسر، كنزى أيمن، نورهان أحمد،ميار هشام، نور أكرم، منيرة خالد، دينا أحمد، سلمى نسيم، نورسين محمد، بسملة محمود، نور أكرم،مريم أحمد، يمنى وحيد.