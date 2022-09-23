مصطفى محمد يترشح لجائزة مهمة في نانت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

دخل المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت، ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالفريق الأصفر والأخضر.

وأعلن نانت عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت ظهر اليوم الجمعة بدء التصويت على جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال الشهر الجاري.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة إلى جانب المهاجم المصري، الثلاثي دينيس أبياه، سيمون موسيس، وبيدرو شيريفيلا.

ويغلق باب التصويت عند الساعة 05:00 مساء الإثنين المقبل.

ولعب مصطفى محمد مع نانت 5 مباريات خلال شهر سبتمبر في كل البطولات، منها 3 مباريات في الدوري الفرنسي، واثنين في الدوري الأوروبي.

وسجل المهاجم الدولي المصري هدفًا واحدًا جاء أمام أولمبياكوس في البطولة القارية.

ومنذ بداية الموسم الجاري، سجل مصطفى محمد 3 أهداف، وصنع هدفين في 11 مباراة بكل البطولات.