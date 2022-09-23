ضياء السيد ينتقد فيتوريا ويشكك في قدرات أيمن عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أنه كان يتمنى أن يكون العنصر المصري في الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا "قويًا"، حسب وصفه.

وتولى السيد منصب المدرب العام لمنتخب مصر ضمن الجهاز الفني السابق للفراعنة الذي كان يقوده البرتغالي كارلوس كيروش، حيث فشل الفريق معه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، لتتم إقالة الجهاز بالكامل في أبريل الماضي.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق تعيين أيمن عبدالعزيز في منصب المدرب العام بجهاز فيتوريا.

ويخوض منتخب مصر مساء اليوم الجمعة أولى مبارياته تحت قيادة فيتوريا عندما يستضيف النيجر على ملعب "الإسكندرية" في مباراة دولية ودية.

وقال السيد، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، "لم يكن يصح أن يضع فيتوريا شروطًا لاختيار المدرب العام المصري بجهازه المعاون وهو لم يدرب منتخبات من قبل، (القصة بقت دمها تقيل)".

وأضاف "كنت أتمنى أن يكون المدرب العام المصري في جهاز فيتوريا "قويًا"، لأن البرتغالي سيحتاجه في حل المشكلات البسيطة قبل أن تتفاقم، مثل أزمة محمد عواد الأخيرة".

وفي سياق مختلف، أوضح السيد "لم نحصل على مستحقاتنا من اتحاد الكرة حتى الآن، وخالد الدرندلي (عضو المجلس) وعدني بحل المشكلة بداية أكتوبر المقبل".

وأشاد السيد بعقلية محمد صلاح، قائد منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه "اكتسب خبرات كثيرة جدًا في الاحتراف، وأصبح لديه ثبات انفعالي كبير، وبات يعرف جيدًا كيف يتعامل مع النقد".

وضرب المدرب مثالًا بقوله "عندما كنا في الكاميرون خلال بطولة أمم أفريقيا، محمد صلاح عقد اجتماعًا مع لاعبي المنتخب وحدثهم عن كيفية التعامل مع "الموبايل" كلاعبين محترفين".