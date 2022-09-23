كريم شحاتة يرد.. لماذا يرفض البنك الأهلي طلبات الزمالك رغم ضم لاعبين منه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

رد كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، على اتهام ناديه بالأنانية في معاملته مع الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الزمالك يريد الحصول على توقيع ناصر منسي، نجم البنك الأهلي.

لكن كريم شحاتة قال في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، "ناصر منسي من أهم لاعبي البنك الأهلي، تألق مع الفريق وانضم للمنتخب، ولا يمكن التفريط فيه كون الفريق يريد المنافسة على المربع الذهبي في الموسم المقبل، ولذلك أبرمنا صفقات قوية".

وسئل كريم شحاتة عن سبب رفض البنك الأهلي التعاون مع الزمالك في الصفقات رغم حصول النادي على عدد من لاعبي القلعة البيضاء، أبرزهم أسامة فيصل وإسلام جابر، فرد "لو كان الزمالك في حاجة للاعبيه لما وافق على رحيلهم إلينا".

وتابع نجل حسن شحاتة "العلاقة بين الزمالك والبنك الأهلي جيدة، كانت هناك جلسة بين رئيسي الناديين، كما أن العلاقة بيني ومرتضى منصور جيدة الآن، جمعتنا مكالمة هاتفية منذ أيام".