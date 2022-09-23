شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير النشاط الرياضي فى نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الدكتور خالد طلعت مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال تواجده بين أسرته.

ونعي عدد كبير من مسؤولي ونجوم نادي الزمالك مدير النشاط الرياضي الراحل، أبرزهم المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، وخالد لطيف أمين الصندوق بالمجلس الحالي، وأحمد دعبس عضو المجلس الأبيض، وفهيم عمر الحكم الدولي السابق.

وعلى صعيد الكرة، طلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، من اللاعبين ضرورة اللعب بتركيز ونسيان نتيجة لقاء الذهاب أمام إيليكت بطل تشاد فى اللقاء المقرر بينهما الأحد المقبل فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف فيريرا للاعبيه بتوخى الحذر وعدم الإرتكان على الفوز الذى تحقق فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء أحرزهما شيكابالا وأحمد سيد زيزو من أجل الفوز والتأهل لدور الـ32 للبطولة واللعب على استعادة البطولة من الأدوار الأولى خاصة وأنها غائبة من أكثر من 20 عاما هو ما جعلها أمنية للجماهير البيضاء خلال الموسم المقبل بعدما نجح البروفيسور البرتغالى في تحقيق الدورى والكأس المحلى، إلا أن بطولة دورى أبطال أفريقيا مازالت مستعصية على اللاعبين حتى الآن وهو ما يدركه المدير الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة بطل تشاد يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والتى من المنتظر بحسب ما صرح رئيس النادى أن يحضرها عشرة آلاف مشجع.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الزمالك وإيليكت التشادي، لطاقم تحكيم ليبي يتكون من، أحمد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.