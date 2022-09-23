شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة من التدريبات اليوم لالتقاط الأنفاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الإسباني خوان جاريدو منح لاعبيه راحة سلبية اليوم، الجمعة، من أجل التقاط الأنفاس بعدما أدى تدريبات قوية خلال الأيام الماضية.

ويعود الفريق لمواصلة فترة إعداده للموسم الكروي الجديد غداً، السبت، على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد.

وتولي جاريدو المهمة رسميًا الأربعاء الماضى، بعدما أنهي مسئولو الدراويش جميع الإجراءات التعاقدية معه لمدة موسمين قابلة للزيادة موسما إضافيا.

جدير بالذكر أن التدريبات الأخيرة شهدت مشاركة جميع الصفقات الجديدة التى ضمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم نور الدين الزموري وفراس شواط وحمدي النقاز وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن عدا الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي اللذان سيصلان خلال ساعات إلى مصر.