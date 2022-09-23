شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تفوز على الهند وسلوفينيا تهزم هولندا بمونديال اليد للكراسي المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب البرازيلي لكرة اليد للكراسي المتحركة الفوز على نظيره الهندي فى مبارته الثالثة بكأس العالم الأولى لكرة اليد للكراسى المتحركة، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الجارى، بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

وفاز المنتخب البرازيلي بنتيجة0/2 ، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: الشوط الأول 4/5 والشوط الثاني 0/12.

كما حقق المنتخب السلوفيني الفوز على نظيره الهولندى بنتيجة 1/2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: الشوط الأول 3/4 للمنتخب الهولندى، الشوط الثاني 1/5 للمنتخب السلوفيني، ليتعادل الفريقان بشوط لكل منهما ويلجأ الفريقان للشوط الإضافي ومدته خمس دقائق والذى حسمه المنتخب السلوفيني بنتيجة 1/2 ليحقق فوزه الأول بالبطولة بعد هزيمتين أمس من البرازيل ومصر، بينما فاز المنتخب الهولندي أمس على نظيره تشيلي وخسر من البرازيل.

وتعد هذه المباراة هى الأولى فى البطولة حتى الآن التى يحتكم فيها الفريقان لوقت إضافى لحسم الفائز بعد التعادل بسوط لكل منهما.

وتنطلق بعد قليل مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره التشيلي فى ثالث لقاءاته بالبطولة بعد فوزين أمس على الهند وسلوفينيا.

وتتضمن الفترة المسائية للبطولة اليوم ثلاث مباريات حيث يلعب منتخبنا الوطني في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً أمام نظيره البرازيلي ، ويسبق هذه المباراة في الرابعة والنصف عصرا مباراتي هولندا أمام الهند و سلوفينيا أمام تشيلي.