شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم يلفت الأنظار بالزي الجزائري في مران المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب النادي المصري، زملائه بالفريق، بعد ظهوره بالجلباب قبل انطلاق التدريبات، في لقطة طريفة، وذلك على هامش معسكر الفريق البورسعيدي المقام حالياً بالقاهرة استعداداً للموسم الجديد.

وسدد مسؤولو النادي المصري، الشرط الجزائي المدون فى عقد اللاعب عبد الرحيم دغموم المقدر ب277 ألف دولار، في عقد اللاعب الجزائري مع ناديه السابق وفاق سطيف، وذلك بعدما وقع اللاعب على عقود انتقاله إلى المصري لمدة 3 مواسم مقبلة.

ويلعب دغموم في وسط الملعب، وشارك صاحب الـ 23 عاماً في 11 مباراة مع فريقه، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا، كما شارك في 27 مباراة بالدوري الجزائري الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 6.

وتعاقد النادى المصرى أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائرى لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصرى تعاقده مع الجزائرى عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربى.

كما تعاقد المصرى مع مروان حمدى مهاجم نادى الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادى على توقيع أنتونى أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، وأخيراً المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا ومحمود جاد.