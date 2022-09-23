موعد مباراة سموحة ومقديشيو سيتى الصومالى بالبطولة العربية للسلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى سموحة مع نظيره مقديشيو سيتى الصومالى فى رابع مباريات البطولة العربية للأندية للسيدات والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجارى.
موعد مباراة سموحة ومقديشيو سيتي الصومالى بالبطولة العربية للسلة
تقام مباراة سموحة ومقديشيو سيتى الصومالى فى تمام الرابعة عصرا ، على صالة بئر شلوف بتونس
نجح فريق سلة سموحة فى الفوز بالمباريات الثلاثة التى خاضها أمام كل من الشارقة الإماراتى والأمل الرياضى التونسى و الفحيص الاردنى متصدرا مجموعته فى البطولة.
ويقع سموحة فى المجموعة الأولى التى تضم: الأمل الرياضى - الشارقة الرياضى - المدينة السطافية - شباب الفحيص - مقديشيو سيتى – سموحة.
وتضم قائمة سموحة فى البطولة كل من ريم أسامة، آية فتح الله، مى حلوة، سما السيد، حنين أحمد، جنا مصطفى، ملك سامى، حبيبة لطفى، ملك عبدالقادر، انجى صلاح، رنا حسن، بالإضافة إلى شى كيلى المحترفة الأمريكية، وسييرا التى ضمها الفريق من الاتحاد السكندري.