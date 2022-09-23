موعد مباراة سموحة ومقديشيو سيتى الصومالى بالبطولة العربية للسلة

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى سموحة مع نظيره مقديشيو سيتى الصومالى فى رابع مباريات البطولة العربية للأندية للسيدات والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجارى.

قائمة سموحة في البطولة العربية للسلة

وتضم قائمة سموحة فى البطولة كل من ريم أسامة، آية فتح الله، مى حلوة، سما السيد، حنين أحمد، جنا مصطفى، ملك سامى، حبيبة لطفى، ملك عبدالقادر، انجى صلاح، رنا حسن، بالإضافة إلى شى كيلى المحترفة الأمريكية، وسييرا التى ضمها الفريق من الاتحاد السكندري.