شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتراف بهولندا يهدد صفقة انضمام "كباكا" للأهلي فى صفقة سداسى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد جمعة، والد أحمد خالد كباكا لاعب وادى دجلة ووكيل أعماله، أن انتقال نجله إلى النادي الأهلي مهدد بالفشل، ضمن صفقة سداسي الفريق الدجلاوى الذين انتقلوا للقلعة الحمراء.

وضم الأهلي ستة لاعبين من دجلة، وهم كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان ومحمد أحمد زعلوك وحسن مصطفى حسن وياسين عاطف منصور وعبد الرحمن مانو.

وأوضح خالد جمعة، أن صفقة كباكا مهددة بالفشل لأكثر من سبب، أولها أن اللاعب تلقى عرضا هولنديا لقضاء فترة معايشة بدءاً من 29 سبتمبر الجارى، ووصلته التأشيرة بالفعل، لاسيما بعد متابعة اللاعب من قبل النادى الهولندي بعدما حضروا الى القاهرة وشاهدوه خلال ثلاث مباريات.

وأضاف، ثاني الأسباب هى ضعف المقابل المعروض من الأهلي حال انتقال كباكا إليه بخلاف أن اللاعب كان يرغب فى التواجد قريبا من الفريق الأول، لاسيما أنه كان يلعب مع فريق الشباب مواليد 2001 بدجلة، علما بأنه من مواليد 2005، كما أنه لعب عددا من المباريات الودية مع الفريق الأول لوادي دجلة، وهو ما تسبب في عدم توقيعه على عقود انتقاله للأهلي حتى الآن.

ويجيد كباكا اللعب في كل مراكز الوسط الدفاعي والهجومي وهي مراكز ٦ و٨ و١٠ ويملك إمكانيات فنية وبدنية عالية، ويترقب الحصول على فرصة الاحتراف الخارجي حال فشل انتقاله للأهلي بشكل رسمي.

أشار خالد جمعة إلى أن النادي الأهلي نادي عريق ومن أكبر قلاع العالم في كرة القدم ويضيف لأي لاعب ينتمي لهذا النادي العملاق، ونحن نحترم ونقدر هذا الكيان الكبير ولكننا لم نتوصل لإتفاق بشأن انضمامه للأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن اللعب للأهلي شرف لأي لاعب ولكن لم يحدث اتفاق بشأن انتقال اللاعب للأهلي.

يذكر أن كباكا كان من ناشئي المقاولون العرب ونجح دجلة فى شرائه منذ ست سنوات قبل أن ينتقل للعب بقميص الغزلان ويلفت أنظار مسؤولي الأهلي.