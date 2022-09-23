شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يغادر إلى كوريا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو، إلى كوريا للدخول فى معسكر الاستعداد للمشاركة فى بطولة العالم التى تقام نوفمبر المقبل. ويستمر سيف عيسى فى المعسكر حتى 6 أكتوبر المقبل برفقة مدربه محمد مجدى.

من ناحية أخرى، دخل منتخب مصر للتايكوندو معسكرا تدريبيا بالأردن فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بمانشستر نهاية الشهر الجارى.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى 30 سبتمبر الجارى بمشاركة منتخبى الأردن والبرازيل

قام توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية بزيارة إلى المعسكر الدولى للتايكوندو بالأردن بمشاركة المنتخب المصرى و الاردنى وكذلك البرازيلى على هامش زيارته للأردن.

ويصل توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ، إلي القاهرة مساء الجمعة ، مع وفد رسمي ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية.