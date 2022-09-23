شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يبدأ مرحلة العلاج من غضروف الركبة ويطالب الجماهير بالدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك الجديد، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال بداية رحلته العلاجية للتعافي من إصابة الغضروف التي تعرض لها مؤخراً خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني استعداداً لودية النيجر.

وكان دونجا قد غادر معسكر الفراعنة على أثر إثابته، ليبدأ اليوم رحلته العلاجية، في أحد المراكز الطبية المتخصصة، وكتب ودنجا عبر انستجرام: "اللهم اكتب لي الشفاء يا أرحم الراحمين.. دعواتكم".

ويعد نبيل دونجا من اللاعبين المميزين فى خط الوسط خلال السنوات الأخيرة، وكان محط اهتمام مسئولى الزمالك لأكثر من مرة خلال موسم الانتقالات، قبل أن ينجح فى حسم الصفقة لصالحه بشكل نهائى فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وعلى مدار الموسم الماضى شارك دونجا فى 34 مباراة بمعدل 2540 دقيقة لعب بقميص بيراميدز ما بين 23 مباراة فى الدورى المصرى بمعدل 1555 دقيقة لعب و10 مباريات فى الكونفدرالية بمعدل 985 دقيقة لعب، ولم يسجل دونجا أو يصنع أى أهداف على مدار الموسم الماضى وحصل على 4 كروت صفراء بواقع 3 فى الدورى وإنذار واحد فى الكونفدرالية.

وخلال مشواره الكروي لعب دونجا 171 مباراة بمعدل 13846 دقيقة لعب وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين وحصل على الكارت الأصفر 28 مرة، بينما تعرض للطرد مرة واحدة فى مسيرته الكروية.