شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جاريدو فى مهمة استعادة أمجاد الدراويش بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد، يعود الإسباني خوان كارلوس جاريدو إلى الدوري المصري بعد مرور 7 سنوات على تجربته السابقة مع الأهلي، ولكن هذه المرة يعود المدرب الإسباني عبر بوابات النادي الاسماعيلي، باحثا عن استعادة هيبة ومكانة الدراويش في الدوري المصري، بعد المواسم الصعبة التي خاضها الفريق الأصفر بالفترة الأخيرة حيث صارع كثيرا للهروب من كوامة الهبوط.

وسبق أن عمل جاريدو مدربا للأهلي بداية من يوليو 2014، لكنه أقيل في مايو 2015 بسبب سوء النتائج، ورحل بعد أن قاد الفريق للقبي السوبر المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وخلال مسيرته مع الأهلي، قاد جاريدو الفريق الأحمر لتحقيق الفوز في 18 مباراة مقال التعادل في 7 والخسارة في 8.

وفتحت هذه التجربة الباب أمام المدرب الإسباني للبقاء في الملاعب العربية، حيث تنقل بين أندية الاتفاق السعودي والرجاء والوداد المغربيين والعين الإماراتي والنجم الساحلي التونسي، وكان خوان كارلوس جاريدو، مرشحا بقوة لقيادة منتخب مصر الأولمبي قبل أن يتعاقد اتحاد الكرة مع البرازيلي، روجيرو ميكالي.

صاحب ال 53 عاما يبحث من جديد عن المجد الشخصي مع واحد من أعرق فرق كرة القدم المصرية، بطموحات كبيرة، خاصة بعد التجربة المميزة التي خاضها مع الأهلي، حتى أنه كان مرشح شبه دائم للعودة إلى القلعة الحمراء مع كل تغيير فني يقوم به الفريق الأحمر.



احتفال جاريدو بالكونفيدرالية مع الاهلي



جاريدو يحتفل مع فياريال الاسباني



جاريدو مع ابناءه



جاريدو مع الجهاز الفني الاسبق للاهلي



جاريدو فترة توليه قيادة الاهلي



الاسباني جاريدو المدير الفني للاسماعيلي