شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يتسلم تقريرا طبيا عن المصابين فى الإسماعيلى استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الاسباني خوان جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مع الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي، وقام طبيب الدراويش بتسليم المدير الفني تقريراً طبياً مفصلاً عن إصابات الفريق، والمدة التي يحتاجها هؤلاء اللاعبين من أجل التعافي من الإصابة، والانتظام مجدداً بالتدريبات.

ويفتقد الفريق لجهود أكثر من لاعب بداعي الإصابة على رأسهم محمد نصر قلب الدفاع الذي يعاني من خلع في الترقوة وخضع على إثرها لجراحة بأحد مستشفيات القاهرة، فضلاً عن أبو بكر حمزة الجمل الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي فى الموسم المنقضي.

وبدأ المدير الفني الجديد وجهازه المعاون المهمة بشكل رسمي تحضيرا للمشاركة بغمار بطولة الدوري العام عن الموسم الجديد.

حرص جاريدو على عقد جلسة مع أيمن كمال مدرب الفريق، وذلك على هامش اليوم الأول له داخل القلعة الصفراء تأتى الجلسة من أجل التعرف على البرنامج التدريبى الذى تم إنتهاجه خلال الفترة الماضية والوقوف على أهم احتياجات اللاعبين والتعرف على كل كبيرة وصغيرة فى الفريق بأسرع وقت ممكن.