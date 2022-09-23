شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول حسم صفقتين أجنبيتين تحت السن فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل التعاقد مع صفقتين أجنبيتين يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر تحت السن، من أجل الاستفادة من القرار الجديد لاتحاد الكرة، الذي يتيح للأندية التعاقد مع لاعبين أجانب وقيدهم في فرق الشباب، بواقع 3 لاعبين لكل مرحلة سنية معينة، على أن يحق لأي نادي تصعيدهم للفريق الأول، شريطة ألا يتواجد في قائمة المباراة سوى 5 لاعبين أجانب.

ويتابع مسئولو الأهلي أكثر من لاعب أجنبي صغير السن في الوقت الحالي، قبل الاستقرار على الثنائي الأجنبي الجديد، حيث بدأ مسئولي القلعة الحمراء في متابعة أكثر من لاعب إفريقي من لاعبين تحت السن، قبل الدخول في مفاوضات مع الأندية المالكة لحقوقهم في الوقت الحالي، ومن ثم الإعلان عن التعاقد معهم في وقت لاحق.

ويركز مسئولو النادي الأهلي على ضم عدد من اللاعبين الشباب في الوقت الحالي سواء أجانب او محليين، بعدما اقترب بشدة من التعاقد مع 7 لاعبين من وادي دجلة دفعة واحدة وهم ثنائي الشباب كريم الدبيس "الظهير الأيسر" وعبد الرحمن رشدان "مدافع" وخماسي الناشئين محمد أحمد زعلوك وأحمد كباكا مواليد 2005 وياسين عاطف منصور مواليد 2007 وعبد الرحمن مانو مواليد 2008 وحسن مصطفى حسن مواليد 2008.