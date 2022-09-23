رئيس إنبي يعلن تراجع الأهلي عن صفقة شلبي ودخول الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف أيمن الشريعي، رئيس إنبي، أن الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع مصطفى شلبي، لاعب الفريق البترولي، في وقت دخل الزمالك في مفاوضات لضم اللاعب.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الأهلي يرغب في ضم مصطفى شلبي، ليكون رابع صفقات القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الثلاثي برونو سافيو، وشادي حسين، ومصطفى سعد.

لكن الشريعي قال في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة "الأهلي كان يتفاوض معنا لضم مصطفى شلبي، لكنه صرف نظر عن الصفقة، ولا أعلم السبب".

وأضاف "أي عملية انتقال لها جانبان، مشترٍ وبائع، أحيانًا قوة الاحتياج لدى المشتري تزيد وأحيانًا أخرى تقل نتيجة تفضيله لشيء آخر، وهذا حقه".

وتابع رئيس إنبي "الآن مسؤولو الزمالك وبعض الأندية الأخرى فتحوا خطوط الاتصال معنا حول مصطفى شلبي".

وأوضح "نحن على مسافة واحدة من جميع الأندية في الصفقة، أعلى سعر وفقًا لمعطيات السوق إضافة إلى رغبة اللاعب سيحسمان وجهته".