كين يخشى هبوط إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أكد هاري كين، نجم منتخب إنجلترا، أنه ينبغي على فريقه العودة إلى طريق الانتصارات في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، إذا أراد تجنب الهبوط للقسم الثاني في النسخة الجديدة من المسابقة القارية.

ويحل منتخب إنجلترا ضيفا على نظيره الإيطالي اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الثالثة في القسم الأول من مرحلة المجموعات لدوري الأمم.

وتعني الخسارة أمام إيطاليا هبوط إنجلترا للدرجة الأدنى في البطولة، حيث يقبع المنتخب الإنجليزي في قاع الترتيب برصيد نقطتين، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الأربع الأخيرة بالمجموعة، في حين يحتل المنتخب الإيطالي المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وكان المنتخبان تعادلا بدون أهداف في المواجهة الأولى التي جرت بينهما في المجموعة على ملعب (مولينيو) بإنجلترا.

وشدد كين في مؤتمر صحفي للحديث عن المباراة التي تجرى بملعب (سان سيرو) في مدينة ميلانو الإيطالية "بالتأكيد ينبغي أن نتسم بالعزيمة ويتعين علينا العودة للعب بشكل جيد".

وأضاف كين "على مدى 4 سنوات كنا رائعين ونعلم أن المباريات القليلة الماضية في يونيو الماضي لم تكن إيجابية، لكننا نستعد للعمل خلال الشهرين المتبقيين بشكل أفضل حتى كأس العالم".

وأوضح الهداف الإنجليزي "المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، لكننا نريد الفوز في هذا السباق لتحسين أدائنا ونتائجنا قبل كأس العالم أيضًا".

ولن تشارك إيطاليا في كأس العالم، التي تنطلق في نوفمبر القادم، بعد أن غابت للمرة الثانية على التوالي عن المونديال، إثر خسارتها أمام مقدونيا الشمالية في الملحق الأوروبي المؤهل للنهائيات.

مع إقامة مباراة إنجلترا وألمانيا على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن بالجولة الأخيرة يوم الإثنين القادم، عقب لقاء إيطاليا، يرى كين أن منتخب إنجلترا، الذي أهدر كامل حظوظه في استكمال مشواره بدوري الأمم، ستكون الفرصة مواتية أمامه للاستعداد بقوة قبل الظهور في كأس العالم.

وأشار كين "لعبنا ضد أفضل المنتخبات وسنلعب مرة أخرى ضد أحدهم".

وأكد قائد منتخب إنجلترا "مباراة اليوم ستكون مفيدة للغاية لكأس العالم، يجب أن نحاول فرض أسلوب لعبنا وسوف تساعدنا المباراة على التدرب بأفضل ما لدينا".

واختتم كين تصريحاته قائلا "تحدثنا داخل الفريق عن هذا الهبوط المحتمل، لكن لا تزال هناك مباراتان. الهبوط للقسم الثاني بدوري الأمم ممكن، لكن يجب ألا يؤثر على التصميم الذي سنلعب به".