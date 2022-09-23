تعرف على جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الجمعة إقامة عدة مباريات قوية في فترة التوقف الدولي، يأتي على رأسها ودية مصر والنيجر.

ويستهل المدرب البرتغالي روي فيتوريا مشواره مع منتخب مصر بمواجهة منتخب النيجر وديا، ضمن استعدادات "الفراعنة" لاستكمال تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

كذلك تقام مباراتي قمة في دوري أمم أوروبا بين ألمانيا والمجر، وإنجلترا ضد إيطاليا، فضلا عن عدة مباريات دولية ودية.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة:

مباريات ودية:

مصر × النيجر.. 8 مساء.. أون تايم سبورتس 1

السعودية × الإكوادور.. 8 مساء.. SSC1 HD

البرازيل × غانا.. 8.30 مساء.. beIN Sports 1 HD Premium

دوري الأمم الأوروبية:

ألمانيا × المجر.. 8.45 مساء.. Uefa TV

إيطاليا × إنجلترا.. 8.45 مساء.. Uefa TV