لوفرين: سوف نرى إن كان ليفربول ينهار أم يعيش فترة تراجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث ديان لوفرين لاعب ليفربول السابق، عن رأيه في وضع الفريق خلال الموسم الجديد بعد النتائج السلبية التي مر بها، موضحًا أن الوقت سوف يكشف إن كان الفريق يعاني من فترة تراجع أم أنها نهاية القصة.

وقال لوفرين في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" عما إذا كان على اتصال بأي من لاعبي ليفربول الحاليين: "أتحدث مع صلاح مرة على الأقل شهريا".

وتابع الكرواتي: "سوف نرى كيف ستتكشف قصة ليفربول، سواء يمر الفريق بفترة سيئة، أم أنها نهاية القصة، عليهم العودة إلى ليفربول الذي اعتاد عليه الجميع مؤخرا".

وأضاف: "بريميرليج دوري في غاية الصعوبة، بعض اللاعبين الجديد انضموا إلى الفريق وهم بحاجة لى التأقلم".

ليفربول يعاني على مستوى بريميرليج إذ يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب، لكن له مباراة أقل من بعض المنافسين.

لعب الفريق 6 مباريات على مدار البطولة ولم يفز إلى في 2 فقط.

أما على مستوى دوري الأبطال فقط تلقى هزيمة كبيرة في افتتاح البطولة أمام نابولي 4-1، قبل أن يفز 2-1 على أرضه بصعوبة أمام أياكس أمستردام.