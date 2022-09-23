شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز البدلاء لمواجهة إيليكت بطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، البدلاء للدفع بهم في مباراة العودة أمام إيليكت بطل تشاد في إطار إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب النقص الحاد الذي يعاني منه الفريق.

ويواجه الزمالك أزمة كبيرة قبل مباراة الإياب أمام إليكت التشادي، حيث لا يمتلك في قائمة سوى 14 لاعبا فقط متاحين المواجهة، بسبب انضمام بعض لاعبيه للمنتخب الأول والأوليمبي، بالإضافة إلى رحيل البعض الأخر عن الفريق.

وعقد فيريرا جلسة خاصة مع محمد عواد حارس الأبيض في حضور أيمن طاهر مدرب الحراس وحسني خطاب المترجم، وذلك خلال مران الأربعاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ونقل "فيريرا" تعليماته لـ"عواد" بضرورة التركيز كونه ضلع أساسي في حساباته الفنية، كما منحه بعض التعليمات الفنية.