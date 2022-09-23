شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يعود لتدريبات الأهلي الجماعية الأسبوع الحالى بعد تعافيه من إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي إلى المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية خلال الأسبوع الحالي، بعدما قطع شوطا كبيرا من مرحلة التأهيل عقب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، حيث يؤدي اللاعب المرحلة الأخيرة من فترة التأهيل في الوقت الحالي على هامش تدريبات الفريق الأحمر الجماعية ضمن التحضير للموسم الجديد.

ويؤدي أحمد نبيل كوكا برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي، والذي يرفض استعجال الدفع باللاعب في التدريبات الجماعية لحين التأكد من تعافيه التام من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، خشية من تجدد إصابة اللاعب الشاب وغيابه لفترة طويلة مجددا عن تدريبات فريقه الجماعية، في ظل حاجة الجهاز الفني لجهود كل اللاعبين خلال الفترة الحالية.

ويراقب مسئولو النادي الأهلي موقف البرازيلي برونو سافيو صفقة الفريق الأحمر الجديدة، بعد الأنباء التي خرجت عن احتمالية تعرض اللاعب للإيقاف لفترةطويلة بسبب تقرير الحكم في آخر مباراة خاضها اللاعب مع فريقه السابق بوليفار، قبل الانتقال إلى الأهلي في الصيف الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سافيو مهدد بالإيقاف فترة طويلة بسبب الاعتداء الجسدي على الحكم ووجود تحقيقات من قبل الاتحاد البوليفي بشأن الواقعة، والذي من المتوقع أن يخطر بها الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل التواصل مع ناديه الجديد "الأهلي" بشأن العقوبة المنتظر توقيعها عليه.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي معرفة موقف سافيو والحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة، لاسيما أن إيقاف اللاعب سيحرم الأهلي من لاعب مهم في بداية مشواره بالموسم الجديد.

وتعاقد الأهلي مع برونو سافيو في الانتقالات الصيفية الجارية من نادي بوليفار البوليفي في صفقة كبدت الخزينة الحمراء مبلغ 1.5 مليون دولار.