شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر والنيجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة منتخب مصر ضد النيجر فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية بحضور الجماهير بعد موافقة الأمن على إقامة المباراة فى حضور الجماهير.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير، واللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع حتى انتهاء المباراة.

وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية، في ستاد الإسكندرية قبل بدء المباراة لتأمين دخول الجماهير، ورفاق محمد صلاح من اللاعبين.

وتذاع مباراة منتخب مصر ضد النيجر على مجموعة قنوات أون تايم سبورت، باعتبارها الناقل الحصري لكل الأحداث الرياضية في مصر في الفترة الحالية.

ويسعى فيتوريا إلى الوقوف عند كل كبيرة وصغيرة فى المنافس، لتحقيق انطلاقة مميزة للمنتخب، قبل مواجهتى مالاوى فى مارس المقبل بالتصفيات القارية.

وجاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح.

واختار المدرب البرتغالي في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

وزار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، معسكر منتخب مصر المقام في برج العرب بالإسكندرية، من أجل الاطمئنان على ترتيبات المعسكر.