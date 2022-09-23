شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام النيجر اليوم الجمعة وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى البرتغالي روي فيتوريا المنتخب الفني للمنتخب الوطني إلى الاستقرار على القوام الأساسي للمنتخب الوطني في مواجهة النيجر قبل بداية الفعاليات الرسمية في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، حيث شهدت قائمة المنتخب تواجد سبعة محترفين في مقدمتهم النجم العالمي محمد صلاح إلى جانب محمود حسن تريزيجية وطارق حامد وأحمد حجازي ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعمر مرموش.

وواصل المنتخب الوطني تدريباته على مرحلتين الأولى من 13 وحتى 17 سبتمبر الجاري، والثانية من 19 وحتى أمس الخميس، استعدادا لمباراة النيجر، وخاض تدريبات أخر يومين بكامل نجومه بعد اكتمال صفوفه بالمحترفين السبعة، ولاعبي الزمالك، ويختتم معسكره الحالي بمواجهة مالاوي الثلاثاء المقبل.

ويدرس فيتوريا خوض المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمي

وفي الدفاع الرباعي كريم فؤاد ، أحمد حجازي ، محمد عبد المنعم، أحمد أبو الفتوح.

وفى الوسط: أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي ، طارق حامد ، وإمام عاشور، ومحمود حسن تريزيجيه.

وفى خط الهجوم: محمد صلاح.

وأعلن اتحاد الكرة طرح تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر أمام النيجر وليبيريا المحدد لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري بإستاد الإسكندرية، عبر موقع شركة تذكرتي وبالتنسيق مع الجهات المختصة.