فيوتشر يسابق الزمن لتجهيز بوبو قبل مواجهة كالون في الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي لفريق فيوتشر الزمن، لتجهيز محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب الفريق، قبل مواجهة فريق كالون اف سي السيراليوني، والذي من المقرر أن يواجهه فيوتشر في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أكتوبر المقبل، حيث يأمل فيوتشر في مواصلة مسيرته بالبطولة والوصول إلى أبعد مرحلة في أول مشاركة أفريقية.

وكان بوبو قد تعرض لكدمة قوية في السمانة خلال مشاركته مع فريقه في اللقاء الماضي أمام بول الأوغندي ليخرج من المباراة قبل استكمالها على أثر إصابته.

وتأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية بفوز صعب على بول جينجا الأوغندي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث كان فيوتشر قد تعادل سلبياً في مباراة الذهاب بأوغندا.

ومن المقرر أن تحسم إدارة فيوتشر، موقف الثنائي، محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وأحمد رفعت صانع الألعاب، خلال الأيام المقبلة، بعدما تم استبعادهما من المباراة الأخيرة بسبب المشادة التي دخل فيها الثنائي عقب مواجهة الذهاب أمام بول الأوغندي، وستحسم إدارة فيوتشر مصير اللاعبين من اللقاء المقبل بالكونفدرالية بعد توقيع غرامة مالية ضخمة عليهما.