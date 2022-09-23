شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يلتقي بنين وديا اليوم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم مع بنين وديا في الثالثة عصر اليوم الجمعة، خلال معسكره الجاري بالإسكندرية استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

ووصلت بعثة بنين صباح الأربعاء إلى الإسكندرية استعدادا للمباراتين الوديتين اليوم ثم الاثنين المقبل، واطمأن عليها محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب الأوليمبي المصري وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بالإقامة والتسكين فى إطار توجيهات محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف العام على المنتخب الأوليمبي.

وأجري صباح أمس الخميس، لاعبو المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة الدكتور طارق سليمان، كافة الفحوصات الطبية التى يشترطها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " على كل المنتخبات قبل المشاركة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، وأقيمت الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين بفندق إقامتهم بالإسكندرية على هامش معسكرهم الجاري ، ومن المقرر إرسال نتائج الفحوصات إلى الكاف.