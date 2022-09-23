شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة لدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 للرجال و المرتبط .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع العبور و القناة مع الشمس و طلائع الجيش مع دلفى و هليوليدو مع سبورتنج و البنك الأهلى مع الأوليمبى و جزيرة الورد مع سموحة و الجزيرة مع الأهلى فضلا عن الزمالك و المعادى على صعيد المرتبط فقط.

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.