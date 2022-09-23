شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات مصر والنيجر قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر أولى مبارياته الودية تحت القيادة الفنية للبرتغالى روى فيتوريا اليومالجمعة فى الثامنة مساء على استاد الإسكندرية ضمن الأجندة الدولية لمعسكر الفراعنة فى شهر سبتمبر الجارى.

وتعتبر هذه المواجهة هي السادسة بين المنتخبين على الصعيدين الرسمي والودى، حيث التقى الفريقان من قبل فى 5 مواجهات، حقق الفراعنة الفوز فى 3 مباريات وتعادلا فى واحدة وفاز النيجر فى واحدة، وأحرز لاعبو مصر 11 هدفا، بينما أحرز لاعبو النيجر هدفين فقط.

أول مواجهة بين المنتخبين كانت فى تصفيات أمم إفريقيا 2012 وفاز منتخب النيجر على ملعبه بهدف دون رد، وفى مباراة الإياب بالقاهرة فاز الفراعنة بثلاثية نظيفة، سجل خلالها محمد صلاح أول أهدافه مع منتخب مصر.

وتجددت المواجهات فى 2012 فى صدام ودى بقطر وفازت مصر بهدف دون رد، وآخر تلك المواجهات كانت فى تصفيات أمم إفريقيا 2019 وفاز منتخب مصر بالقاهرة 0/6، وتعادلا فى النيجر بهدف لكل منهما.