شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة سلبية اليوم ويستأنف تدرباته بالتتش غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلي على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة ضمن برنامج الإعداد المحدد من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، والذي يشتمل على استمرار تدريبات اليوم الكامل حتى الأحد المقبل قبل العودة للتدريب مرة واحدة وإنهاء المعسكر المغلق.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقد محاضرة مطولة مع ‏اللاعبين قبل انطلاق مران الفترة الصباحية الذي أقيم أمس الخميس على ملعب التتش استعدادا للموسم ‏الجديد.‏

وحرص كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين تجاوزت نصف ساعة للحديث في كافة ‏الأمور الفنية والخططية بعد المباراة الودية الأولى للفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد ‏والتحضير لمواجهة الاتحاد المنستيري في دور ال٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الأهلي مران الفترة المسائية عصر أمس الخميس قبل أن يحصل الفريق على راحه من التدريبات اليوم ‏وفقًا للبرنامج الذي حدده المدير الفني مارسيل كولر.، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا السبت.‏

ويؤدي الأهلي تدريباته على فترتين غدا السبت وبعد غد الأحد وفقا للجدول الذي حدده ‏كولر.‏

ويستعد الاهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري في دور ال٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، ويخوض ‏الفريق ثاني ودياته أمام أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع ‏الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر ‏الجاري.‏